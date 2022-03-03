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ЕК представит меры, позволяющие избавиться от энергозависимости от России

ЕК представит меры, позволяющие избавиться от энергозависимости от России

Еврокомиссия (ЕК) на будущей неделе представит меры, позволяющие избавиться от энергетической зависимости от России. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг в эфире радиостанции France Inter первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс.

"Еврокомиссия представит на следующей неделе предложения с тем, чтобы создать ситуацию, при которой мы больше не будем зависеть от России в энергетической сфере", - сказал он. "Нам нужно быстрее продвигаться в использовании возобновляемых источников энергии", - заявил Тиммерманс.


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