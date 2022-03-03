Ален Симонян поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием на пост президента Армении
Исполняющий обязанности президента Республики Ален Симонян поздравил Ваагна Хачатуряна, избранного Национальным собранием РА на пост президента республики. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента.
«Уважаемый господин Хачатурян!
Поздравляю с избранием на пост президента Республики Армения.
В нынешний трудный период, полный вызовов, от государственного деятеля, особенно от Президента Республики, требуются большие усилия, настойчивость, знания и опыт не только для надлежащего исполнения своих конституционных полномочий, но и для наилучшего исполнения своих обязанностей во благо государства, нашей страны и народа.
Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого наилучшего», - говорится в поздравлении.
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