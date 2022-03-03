Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией запрещено

Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

Движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено из-за опасности схода лавин.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.