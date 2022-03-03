Время в Ереване: 11:07:36,   3 Март

Зеленский направил в ЕК письмо с запросом на вступление Украины в ЕС

Зеленский направил в ЕК письмо с запросом на вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский действительно направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с запросом на вступление Украины в ЕС, но сначала надо закончить войну. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в Бухарест. Она ушла от ответа о возможных сроках приема и о том, как ЕС смотрит на перспективу вступления Грузии и Молдавии.

"Нет сомнений, что отважные украинские люди, которые защищали наши ценности своими жизнями, принадлежат европейской семье. Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами - членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны", - сказала глава Еврокомиссии.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]