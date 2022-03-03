Более 142 тыс. жителей Донбасса эвакуировали в Россию с 18 февраля

Число жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, превысило 142 тыс. человек, увеличившись за сутки еще на 5 тыс. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в четверг в силовых структурах.

"По состоянию на утро 3 марта, границу России из ДНР и ЛНР пересекли более 142,4 тыс. человек", - сказал собеседник агентства. В их числе свыше 88,7 тыс. граждан Украины, более 53 тыс. - России и 646 - граждане иных государств.

Более 18,5 тыс. эвакуированных жителей Донбасса находятся в 262 пунктах временного размещения в 23 регионах России. Остальные - у родственников и знакомых.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.