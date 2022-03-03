Не менее 113 тыс. IT-специалистов подготовят в России по федеральному проекту к 2024 году

Порядка 113 тыс. сотрудников в IT-сфере планируется подготовить в России по федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики" к 2024 году. При этом дефицит кадров в отрасли составляет 1 млн человек, сообщил депутат Государственной думы Виктор Зубарев в четверг на Красноярском экономическом форуме.

"В проблеме кадрового дефицита IT-специалистов государство также не стоит в стороне. В рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" с 2021 года реализуется федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" <…> Таких специалистов предполагается к 2024 году подготовить не менее 113 тыс. человек. Хотя требуется миллион", - сказал он.

Зубарев добавил, что мероприятия "Цифровые профессии" позволяют гражданам России пройти обучение по программам дополнительного образования в лучших образовательных организациях и получить новую цифровую профессию с компенсацией стоимости обучения от государства в размере 50%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как добавила член секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Надежда Сурова, емкость рынка с учетом новой ситуации, которая сложилась на Украине, возросла. Меры поддержки IT-индустрии, которые были приняты государством в последние дни, создали условия для развития отрасли.