Ваагн Хачатурян избран на пост президента Республики Армения

Национальное собрание избрало Ваагна Хачатуряна Президентом Республики Армения.

Как передает «Арменпресс», результаты голосования огласил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян. Во втором туре президентских выборов участвовало 71 депутатов, все они проголосовали «за».

Депутаты аплодисментами поздравили Ваагна Хачатуряна. Он выступил и поблагодарив за оказанное доверие.

Ваагн Хачатурян был выдвинут фракцией «Гражданский договор». Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не участвовали в обсуждении и в голосовании по кандидатуре президента.

В первом туре выборов Хачатурян не был избран, за него проголосовали 69 депутатов при необходимом 81 голосе. Был проведен второй тур выборов, в котором для избрания хватило 64 голосов «за».