В посольство России в Австралии доставили конверты с белым порошком

Конверты с неизвестным белым порошком были доставлены в четверг в посольство РФ в Австралии. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.

"Здесь сейчас работает полиция, пожарные и другие чрезвычайные службы, сотрудники которых проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком, доставленных в дипмиссию", - указали в посольстве.

В генеральном консульстве РФ в Сиднее ТАСС сообщили, что им "угрозы поступают регулярно, но, несмотря на это, российские дипломаты и сотрудники консульства работают в штатном режиме".

В посольстве России также подтвердили, что разного рода угрозы в адрес диппредставительства поступали и ранее, однако прежде они ограничивались публикациями в социальных сетях, на страницах посольства в Twitter и Facebook.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.