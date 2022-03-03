МИД Франции: главным условием для переговоров с РФ является прекращение огня на Украине
12:19, 3 Март, 2022
Прекращение огня на Украине является главным условием для начала переговоров Киева и Москвы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Без прекращения огня нельзя перейти к настоящим переговорам", - сказал министр в эфире телеканала France 2.
Одновременно Ле Дриан отметил посредническую роль Франции в преодолении кризиса на Украине. "Несмотря на всю серьезность ситуации, мы должны сохранять каналы диалога с Россией", - заявил глава французского МИД. По его словам, "это тем более важно, пока лидеры Украины и России не говорят напрямую".
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