МИД Франции: главным условием для переговоров с РФ является прекращение огня на Украине

Прекращение огня на Украине является главным условием для начала переговоров Киева и Москвы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Без прекращения огня нельзя перейти к настоящим переговорам", - сказал министр в эфире телеканала France 2.

Одновременно Ле Дриан отметил посредническую роль Франции в преодолении кризиса на Украине. "Несмотря на всю серьезность ситуации, мы должны сохранять каналы диалога с Россией", - заявил глава французского МИД. По его словам, "это тем более важно, пока лидеры Украины и России не говорят напрямую".