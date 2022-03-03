Сообщение, распространенное МО Азербайджана, не соответствует действительности: Министерство обороны Армении

Министерство обороны Армении опровергло сообщение МО Азербайджана, что подразделения ВС Армении на армяно-азербайджанской границе открыли огонь по боевым позициям Азербайджана.

«Сообщение, распространенное МО Азербайджана, о том, что вечером 2 марта подразделения ВС Армении открыли огонь по боевым позициям Азербайджана, расположенным на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении МО Армении.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.