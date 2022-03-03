В Национальном собрании Армении началось голосование по второму туру выборов президента
11:30, 3 Март, 2022
В Национальном собрании РА началось голосование по второму туру президентских выборов.
Как передает «Арменпресс», голосование началось в 11:30 и продлится в течение 1 часа.
Кандидат на пост президента вновь Ваагн Хачатурян, выдвинутый фракцией «Гражданский договор». Две оппозиционные фракции во втором туре президентских выборов также не участвуют.
В первом туре Ваагн Хачатурян получил 69 голосов «за», нужно было 81. Для избрания во втором туре достаточно 64 голосов.
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