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В Национальном собрании Армении началось голосование по второму туру выборов президента

В Национальном собрании Армении началось голосование по второму туру выборов президента

В Национальном собрании РА началось голосование по второму туру президентских выборов.

Как передает «Арменпресс», голосование началось в 11:30 и продлится в течение 1 часа.

Кандидат на пост президента вновь Ваагн Хачатурян, выдвинутый фракцией «Гражданский договор». Две оппозиционные фракции во втором туре президентских выборов также не участвуют.

В первом туре Ваагн Хачатурян получил 69 голосов «за», нужно было 81. Для избрания во втором туре достаточно 64 голосов.


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