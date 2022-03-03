Премьер-министр Армении ожидает повышения эффективности Института Омбудсмена

На заседании правительства РА премьер-министр Никол Пашинян приветствовал избранного Защитника прав человека Кристине Григорян и пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

«Мы ожидаем, что эффективность Института Омбудсмена повысится, это поможет властям Армении повысить уровень защиты прав человека», - как передает «Арменпресс», отметил Никол Пашинян.

Кристине Григорян поблагодарила за приглашение принять участие в заседании правительства, отметив, что согласно Конституции для наилучшего выполнения мандата Защитника прав человека используется сотрудничество со всеми ветвями власти, включая исполнительную законодательную и судебную.

«Это сотрудничество даст гарантии, которые я собираюсь использовать в рамках Института Омбудсмена, чтобы служить созданию лучшей ситуации для защиты прав человека в нашей стране», - сказала Кристине Григорян.

Никол Пашинян добавил, что в Армении наблюдается новое явление. Впервые Омбудсмен проработал до последнего дня своей службы. Ранее три Защитника ушли в отставку до истечения срока их мандата.