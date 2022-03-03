В Армении за прошедший день подтверждено 259 случаев заболевания COVID-19
11:21, 3 Март, 2022
По состоянию на 11:00 3 марта в Армении всего подтверждено 420 757 случаев заражения COVID-19, 404 157 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 505 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 472 пациента.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 3 382 теста. Подтверждено 259 случаев заболевания COVID-19, 486 заболевших вылечились, есть 12 летальных исходов.
Всего проведено 2 906 066 тестирований.
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