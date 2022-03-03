В Европарламенте считают, что санкции против России негативно повлияют на экономику ЕС

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер назвал "недостаточными" санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении российских банков из-за событий на Украине, однако предупредил, что они будут иметь определенные последствия для европейской экономики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение он высказал в опубликованном в четверг интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Принятых до сих пор мер будет недостаточно, и они также будут иметь последствия для нас в ЕС", - отметил Вебер. При этом он подчеркнул, что лидерам Евросоюза необходимо быть честными перед народом. "Санкции и другие последствия войны будут чего-то стоить. Цены на энергоносители и продукты питания вырастут. Производство в ЕС уже ограничено", - подытожил политик.

Тем не менее он призвал расширить введенные антироссийские санкции. "Предыдущие SWIFT-санкции могут быть значительно расширены, особенно в отношении оставшихся крупных банков и других секторов", - заключил Вебер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.