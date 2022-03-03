Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина с Днем рождения

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю дня рождения направил премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в правительстве РА сообщили, что в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович!

Примите мои искренние поздравления по поводу Вашего Дня рождения! Ваш богатый опыт государственной деятельности, Ваша готовность фиксировать конкретные результаты, принимая креативные решения, снискали Вам глубокое всеобщее уважение.

Высоко ценю отношения доверия и взаимопонимания между нами, которые способствуют обогащению палитры многопланового сотрудничества между нашими странами.

Уважаемый Михаил Владимирович!

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, всем Вашим родным и близким крепкого здоровья, успехов и благополучия».