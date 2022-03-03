Японские авиакомпании отменили 13 рейсов в страны ЕС в связи с ситуацией на Украине

Ведущие японские авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways объявили в четверг об отмене в общей сложности 13 рейсов в страны Евросоюза из соображений безопасности в связи с военными действиями на Украине. Такое решение было принято на основе комплексной оценки ситуации с безопасностью полетов, говорится в сообщениях компаний. Эти рейсы совершались в Лондон, Париж, Хельсинки, Франкфурт, Брюссель, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время, в частности, Japan Airlines изучает вопрос о том, чтобы отказаться от полетов через территорию России. В качестве альтернативы рассматривается трасса в Европу через Аляску. О планах All Nippon Airways пока не сообщается.

Ранее Japan Airlines уже несколько раз отменяла рейсы из Токио в Москву по соображениям безопасности. До этого они совершались всего один раз в неделю из-за сокращения потока пассажиров в связи с пандемией.