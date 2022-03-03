Армения должна быть более понятной миру, а мир – более понятным Армении: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян с супругой Анной Акопян принял участие в мероприятии, посвященном Дню дипломата и 30-летию членства Армении в ООН, прошедшем в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили правительство РА. На мероприятии присутствовали и. о. президента республики Ален Симонян, и. о. спикера НС Акоп Аршакян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр обороны Сурен Папикян, представители системы государственного управления, парламента, дипломатических служб, аккредитованных в Армении.

В своем выступлении премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

«Дорогие коллеги!

Дипломатические служащие Республики Армения!

Уважаемые представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Республике Армения!

Леди и джентельмены!

Сегодня действительно знаменательный день для нашего государства. 30 лет назад, 2 марта, перед штаб-квартирой ООН начал развеваться армянский триколор, как символ возвращения Армении в семью свободных, независимых, суверенных государств.

В этот же день, 2 марта, в Армении отмечается День дипломата. Сегодня мы отмечаем 30-летие независимой дипломатической службы Независимой Армении, которая служит делу безопасности и благосостояния Армении.

Путь дипломатической службы за эти десятилетия не был гладким по многим причинам. Армения находится в сложном регионе, где часто сталкиваются геополитические интересы, ставя нашу страну в центр противоречий и противоречий. И в этом плане первостепенная задача дипломатической службы Армении - сделать Армению и ее послания более понятными миру, сделать мир и его послания более понятными Армении.

А поскольку мир неоднороден, решение такой чрезвычайно сложной задачи становится более трудным. Но именно эта работа должна способствовать продвижению государственных интересов Республики Армения, хочу сказать, что верю, что в результате нашей совместной работы и реформ мы сможем наилучшим образом реализовать эту задачу.

Армения должна быть более понятной для мира, и мир должен быть более понятным для Армении, это имеет вполне практическую цель - умножать, улучшать возможности для нормального развития, обеспечивать безопасность Армении и Арцаха.

Правительство руководствуется логикой, что самая действенная гарантия безопасности - это мир. Именно поэтому открытие эры мирного развития для нашей страны и региона было принято в качестве государственной стратегии. Важнейшей целью стратегии является создание вокруг Армении региональной, международной и благоприятной окружающей среды.

В плане действий на 2021-2026 годы правительство особое внимание уделяет нашей региональной внешней политике, и это обстоятельство я хотел бы подчеркнуть.

Сегодня мы активно работаем в этом направлении. В отношениях Армения-Грузия наметилась новая динамика, мы должны ее развивать. Идет активный диалог с Исламской Республикой Иран, который мы должны закрепить конкретными результатами.

Начались армяно-турецкие переговоры на уровне спецпредставителей, на повестке дня стоит вопрос об открытии региональных коммуникаций, демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, вопрос о начале переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном.

В этом контексте для нас самым большим вопросом и приоритетом остается урегулирование нагорно-карабахской проблемы. Мы неоднократно говорили, что урегулирование вопроса представляем на основе принципов и элементов, выдвинутых сопредседательством Минской группы ОБСЕ. Полная защита прав армян Арцаха является одним из важнейших вопросов нашей внешнеполитической повестки.

В настоящее время Армения ведет активный диалог с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по многим вопросам этой внешнеполитической повестки.

Россия продолжает оставаться нашим стратегическим партнером и союзником, отношения с которой находятся на высоком уровне, переживают нормальное развитие, что подкрепляется нашим совместным участием в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Мы начали стратегический диалог с Соединенными Штатами и уверены, что он продолжится в нормальном режиме.

Армения по-прежнему имеет привилегированные отношения с Францией, и наша задача - обогатить эти отношения и экономической повесткой.

Уважаемые дамы и господа, я, как внешнеполитический фактор, хотел бы отметить и демократию. Сегодня наша страна по праву считается членом семьи демократий, и одной из задач нашей дипломатической службы является материализация этого соображения в сфере внешней политики, использование его во благо безопасности, развития и благосостояния нашего народа.

Хочу отметить роль Евросоюза в содействии демократических реформ в Армении, мы должны работать над дальнейшим развитием динамики отношений. Многие страны в Европейском союзе, во всем мире, такие как Канада и Япония, становятся все более и более заметными в своей готовности поддерживать нашу демократию, мы должны быть в состоянии реализовать этот потенциал. Мы намечаем новые возможности для развития отношений с крупнейшей демократией мира, Индией, мы должны работать, чтобы оправдать ожидания.

Уважаемые присутствующие!

За эти 30 лет Армения была ответственным членом международного сообщества, надежным партнером, способствуя укреплению всеобъемлющего международного права, международного сотрудничества на основе целей и принципов Устава ООН, мирного разрешения споров, продвижения устойчивого развитие и защита основных прав человека.

Армения занимала ответственные посты на международной арене. В настоящее время является вице-президентом Совета ООН по правам человека.

Мы всегда придавали важность многосторонности и международному сотрудничеству, основанному на Уставе ООН и на международном праве, будучи уверенными, что только совместными усилиями возможно преодолеть глобальные кризисы и обеспечить стабильное развитие.

Мы стремимся построить современное ориентированное на человека государство, основанное на принципах демократии, верховенства закона, равенства, защиты прав человека и надлежащего управления. Статья 13 Конституции Республики Армения гласит: Внешняя политика Республики Армения осуществляется на основе международного права в целях установления добрососедских, взаимовыгодных отношений со всеми государствами.

И именно это положение Конституции должно подтолкнуть нас к проведению активной политики, целью которой, помимо перечисленного, должен быть и рост экономических связей и внешней торговли Армении. А современные технологии позволяют ликвидировать разрыв, находиться в более тесных политических и экономических отношениях со странами Восточной и Южной Азии, обогащать традиционные политические связи экономическими связями с традиционно дружественными латиноамериканскими странами. В 2019 году я побывал в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, надо активизировать процесс, прерванный пандемией.

Леди и джентельмены!

Хочу еще раз поздравить дипломатов Армении и всех нас с 30-летием членства Армении в ООН. Уверен, что совместными усилиями мы сможем осуществить наши цели и мечты во славу Республики Армения и армянского народа.

Уважаемые присутствующие!

На этом мероприятии, посвященного дипломатии и международным отношениям, я не могу не обратиться к событиям, происходящим в Украине. Мы глубоко опечалены продолжающимися действиями, которые теперь уже ясно возымеют глобальные последствия.

Мы надеемся, что запланированные российско-украинские переговоры состоятся. Дипломатия сможет заставить пушки замолчать».