США ищут способы сократить зависимость от российской нефти

США изучают возможности снизить потребление российской нефти, не допустив при этом перебоев в мировых поставках энергоносителя. Как передает Арменпресс, об этом в эфире телекомпании CNN заявил в среду заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

"Мы ищем возможности сократить в США потребление российской нефти, поддерживая при этом мировые поставки энергоносителей", - заявил он. По словам Сингха, сокращение поставок нефти в мире "лишь повысит цены [на бензин] на американских заправках и поспособствует росту доходов [президента РФ Владимира] Путина". Сингх подчеркнул, что целью американских властей является "снижение статуса России как ведущего поставщика энергоносителей".

Согласно официальной статистике Информационного управления Министерства энергетики США, Россия входит в первую пятерку иностранных поставщиков нефти на американский рынок. По данным агентства Bloomberg, Россия в 2021 году вышла на второе место среди ее импортеров в США.

Отвечая ранее в среду на вопрос журналистов о возможности запрета на импорта нефти из России, президент США Джо Байден заявил, что "ничто не исключено". Однако он несколько раз заверял за последние дни, что американское правительство будет стараться минимизировать для американцев последствия применения различных ограничительных мер против России, в том числе учитывая необходимость сдерживать рост и без того высоких цен на топливо в США.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.