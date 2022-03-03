Температура воздуха в Армении понизится на 6 - 8 градусов

Последние двое суток Армения находится в зоне действия довольно активного циклона, на всей территории республики наблюдаются осадки, в горных районах - снег, в предгорно-долинной зоне - дожди. Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что в течение двух дней, в некоторых районах республики, в частности, в Амасии, Фонтане, Апаране, Амберде, в предгорье Арагаца зафиксировано 40-60% выпадения месячной нормы осадков. По состоянию на 3 марта высота снежного покрова достигает 129 см на вершине горы Арагац, 56 см в Амберде и Джермуке, 35 см в Амасии и Раздане.

Осадки продолжатся во всех регионах с полудня 3 марта до полудня 4 марта. Особо интенсивные осадки и местами грозы ожидаются 3 марта ночью, сегодня днем ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 4 марта осадки постепенно прекратятся.

В связи с проникновением холодных арктических воздушных потоков с 4 по 5 марта температура воздуха постепенно понизится на 6-8 градусов.