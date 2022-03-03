Принятие взвешенных и трезвых подходов является императивом: Арарат Мирзоян

2 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню дипломата и 30-летию членства Армении в ООН. На нем присутствовали представители законодательной, исполнительной и судебной власти РА, общественно-политические деятели, аккредитованные в Армении дипломаты и представители международных организаций.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА. С речью выступили премьер-министр РА Никол Пашинян, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, первый постоянный представитель РА в ООН Александр Арзуманян, исполняющая обязанности постоянного координатора ООН Лила Петерс Яхья зачитала послание Генерального секретаря ООН Антонио Гутьерреса.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония вручения удостоверений вновь назначенным дипломатам и присвоения высших дипломатических рангов.

В своем выступлении министр иностранных дел Арарат Мирзоян, в частности, отметил:

«Уважаемый, исполняющий обязанности Президента Республики!

Уважаемый господин Премьер-министр!

Уважаемые коллеги исполнительной, законодательной, судебной власти!

Уважаемые дипломаты!

Леди и джентельмены!

Ровно 30 лет назад перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начал развеваться триколор новой независимой Республики Армения. Это событие стало логической вехой начатого в 1988 году общенационального движения, воплотившего в себе национальную мечту нашего народа жить в свободной, независимой, суверенной и демократической Армении. Это было логическое пристанище национальных устремлений и стремлений, начавшихся десятилетия, сотни лет назад, по восстановлению независимой армянской государственности.

Не случайно 2 марта, день вступления Республики Армения в семью независимых государств, ООН, позднее был объявлен Днем дипломатии и дипломатической службы в Армении. И сегодня, я думаю, стоит вспомнить тот путь, который прошла армянская дипломатия и Министерство иностранных дел за последние тридцать лет.

Министерство иностранных дел было создано в самые тяжелые для нашего народа дни, когда шла первая Арцахская война. По сути, собрались представители независимого движения, дипломаты, уже служившие в бывшем Советском Союзе, профессионалы из диаспоры, на которых была возложена миссия создания нашего министерства, и в то же время миссия продвижения государственных интересов Республики Армении во внешнем мире.

За последние 30 лет наша дипломатия, как и наше государство, пережила множество взлетов и падений, в ключевой миссии служения государственным интересам Республики Армения смогла зафиксировать как возможные успехи, так и неудачи. Конечно, мы должны гордиться нашими успехами. О недостатках нужно говорить прямо, не задумываясь, анализировать, вносить необходимые существенные исправления.

По моей личной оценке, 44-дневная война, развязанная Азербайджаном, наряду с агрессивной антиармянской политикой противника, наряду со многими другими возможными внешними факторами, явилась долгосрочным ударом по всей армянской политической мысли, в том числе и по дипломатической. Это необходимо зафиксировать, потому что проблемы и вызовы, связанные с этим, очень существенны на данный момент, и поэтому сегодня необходимы взвешенные, трезвые подходы.

После 44-дневной войны, в сложившейся сегодня ситуации, когда мир быстро меняется, и перед Арменией стоят серьезнейшие вызовы безопасности, думаю, мы, уважаемые дипломаты и партнеры, обязаны работать сверх напряженно, с крайней дисциплиной для восстановления безопасностной среды Армении и Арцаха, построения длительного и стабильного мира в регионе, дальнейшего углубления отношений с союзниками и партнерами, достойного решения имеющихся у нас проблем, в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, под его мандатом и на основе известных всем принципов и элементов для решения нагорно-карабахской проблемы, укрепления нашего суверенитета, для того, чтобы служить интересам нашей Родины».

Полный текст речи министра на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1076971/