10:10, 3 Մարտ, 2022

По результатам закрытого голосования в Национальном собрании РА Ваагн Хачатурян в первом туре не был избран на пост президента Армении.

Как передает «Арменпресс», результаты голосования 2 марта на заседании 3 марта огласил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян. Он сообщил, что в голосовании приняли участие 69 депутатов, все проголосовали за.

Оппозиционные фракции «Айстан» и «Честь имею» не принимали участия в обсуждении и в голосовании кандидатуры президента.

Ваагн Хачатурян был выдвинут фракцией «Гражданский договор».

Для избрания президента по первому туру требуется 81 голос. В случае проведения второго тура президентских выборов потребуется 64 голоса.

Заместитель председателя НС, исполняющий обязанности председателя НС Акоп Аршакян сообщил, что президент не избран, будет проведен второй тур, в котором могут принять участие все кандидаты, участвовавшие в первом туре.

Глава фракции ГД Айк Конджорян на второй тур вновь выдвинул кандидатуру Ваагна Хачатуряна.