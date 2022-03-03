Парламент продолжает работу очередного заседания
Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, созванного 1 марта.
Как передает «Арменпресс», в начале заседания будут объявлены результаты закрытого тайного голосования за кандидатуру на пост президента страны.
Затем Парламент продолжит обсуждение других вопросов повестки дня.
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