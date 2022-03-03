Парламент продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, созванного 1 марта.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания будут объявлены результаты закрытого тайного голосования за кандидатуру на пост президента страны.

Затем Парламент продолжит обсуждение других вопросов повестки дня.