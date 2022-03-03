На розыгрыше Кубка по лыжным гонкам среди развивающихся стран победили представители Армении

В Ашоцке стартовал розыгрыш Кубка по лыжным гонкам среди развивающихся стран.

Как передает «Арменпресс», в первый день соревнований на дистанции 10 км вольным стилем среди мужчин первое место занял Тадевос Погосян, второе место - Спартак Восканян, тройку замыкает Гарик Парсамян.

На дистанции 5 км вольным стилем среди женщин на первом месте - участница Олимпийских игр Катя Галстян, на втором - Ангелина Мурадян.

Армения уже в третий раз принимает розыгрыш Кубка развивающихся стран по лыжному спорту.

Армения впервые приняла розыгрыш Кубке развивающихся стран в 2016 году (лыжные гонки), второй раз - в 2019 году (горнолыжный спорт).