Число беженцев с Украины достигло 1 млн

Число жителей Украины, уехавших в соседние страны за последние семь дней, составило 1 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в ночь на четверг верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - написал Гранди на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.