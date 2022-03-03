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Саркис Адамян участвовал в неудачном матче «Брюгге»

Саркис Адамян участвовал в неудачном матче «Брюгге»

Член сборной Армении по футболу Саркис Адамян участвовал в очередном матче клуба «Брюгге».

Как передает «Арменпресс», в ответном матче полуфинала Кубка Бельгии «Брюгге» уступил «Генту»  со счетом 0:3. В первом матче победу одержал «Брюгге» - 1:0. По сумме двух игр «Брюгге» выбыл из борьбы.

Полузащитник сборной Армении по футболу Саргис Адамян был в стартовом составе «Брюгге», но был заменен на 63-й минуте.


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