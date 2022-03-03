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Европейские индексы - 02-03-22

Европейские индексы - 02-03-22

МОСКВА, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.69% и составил 14000.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.59% и составил 6498.02 пункта, британский FTSE вырос на 1.36% и составил 7429.56 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.


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