Европейские индексы - 02-03-22
МОСКВА, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.69% и составил 14000.11 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.59% и составил 6498.02 пункта, британский FTSE вырос на 1.36% и составил 7429.56 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 09:06 Европейские индексы - 02-03-22
- 09:03 Американские индексы выросли - 02-03-22
- 09:02 Цены на цветные металлы - 02-03-22
- 09:00 Цены на драгоценные металлы - 02-03-22
- 08:59 Цены на нефть выросли - 02-03-22
- 02.03-21:33 Мы надеемся, что дипломатия сможет заставить пушки замолчать: Пашинян о событиях в Украине
- 02.03-21:02 Дуда заявил, что Польша не собирается участвовать в конфликте на Украине
- 02.03-20:20 ЕС ввел санкции против 22 чиновников и силовиков Белоруссии
- 02.03-19:20 Россия послала ноту в МИД Румынии в связи с нарушениями прав российских граждан
- 02.03-18:51 ВОЗ призвала обеспечить гуманитарный доступ на Украину
- 02.03-18:49 Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинской
- 02.03-18:48 Вице-премьер рассказал об ожидаемых выгодах в случае запуска железной дороги Ерасх- Джульфа-Мегри-Горадиз
- 02.03-18:33 Канцлер ФРГ Шольц исключает вмешательство сил НАТО в Украине
- 02.03-18:23 Представители оппозиции покинули зал, правительственный час в НС завершился
- 02.03-18:11 Состоялась встреча Руководящего комитета Плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 годы
- 02.03-17:52 Решение об участии в дипломатическом форуме в Анталье пока не принято: глава МИД Армении
- 02.03-17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 02-03-22
- 02.03-17:42 Азиатские индексы - 02-03-22
- 02.03-17:37 Обсуждения в рамках второй встречи спецпредставителей Армении и Турции было более конкретным: глава МИД
- 02.03-17:37 Предстоящие на 3 марта мероприятия
- 02.03-17:35 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 840
- 02.03-17:29 МИД помогает находящимся в Украине армянам по разным вопросам: Мирзоян
- 02.03-17:15 "Северсталь" прекратила поставки продукции в ЕС из-за санкций
- 02.03-17:06 Это эмоционально, ничего фундаментального нет: вице-премьер о девальвации драма
- 02.03-17:03 ВОЗ: с начала года от ковида каждую неделю умирают в среднем более 60 тыс. человек
21:50, 25.02.2022
4197 просмотров Остров Змеиный вернулся под контроль Украины
16:10, 26.02.2022
2863 просмотров Нам важно, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности: интервью посла РФ в РА по поводу российской операции на Украине
13:07, 01.03.2022
2152 просмотров Киев считает хорошим сигналом голосование Армении в Женеве по Украине
21:50, 24.02.2022
1649 просмотров На острове Змеиный не осталось ни одного уцелевшего здания из-за обстрелов России: ВМС Украины
17:32, 26.02.2022
1612 просмотров Киев отказался вести переговоры с Москвой. Дмитрий Песков