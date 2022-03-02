Дуда заявил, что Польша не собирается участвовать в конфликте на Украине

Польша не собирается принимать участие в конфликте на Украине и направлять туда свою военную технику. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент республики Анджей Дуда по итогам заседания Совета национальной безопасности.

"Я хочу подчеркнуть: Польша не собирается принимать участие в войне", - сказал он.

Дуда призвал не слушать информацию о том, что Польша "хочет принять участие в войне, что кто-то хочет посылать польских солдат на войну или что Польша собирается посылать свою боевую технику".

"Польские солдаты не отправляются на войну", - заверил Дуда, выразив уверенность, что им не придется сражаться. "Конечно, если нужно будет защищать нашу страну, то мы будем защищать нашу страну", - указал польский лидер.

В то же время, по его словам, ничто не указывает на то, что Польша должна быть атакована. "Мы являемся частью НАТО, президент США и весь Североатлантический альянс постоянно решительно подтверждают гарантии в соответствии с 5-й статьей [Вашингтонского договора]. Если бы какая-либо страна НАТО была атакована, это означало бы мировую войну. Нет вероятности, что такая ситуация может наступить", - отметил Дуда.