ЕС ввел санкции против 22 чиновников и силовиков Белоруссии 

Евросоюз ввел санкции в отношении 22 белорусских чиновников и военных, которые, по мнению сообщества, способствуют участию своей страны в военной операции России на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующие нормативные акты опубликованы в среду в "Официальном журнале ЕС".

"Ввиду серьезности ситуации и того факта, что Белоруссия участвует в неспровоцированном вторжении России на Украину, допуская военную агрессию со своей территории, Совет ЕС считает, что 22 человека должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", - отмечается в тексте.

В черный список вошли в основном сотрудники министерства обороны и вооруженных сил Белоруссии. Среди них начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Леонид Воинов, помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы МО по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский и другие.