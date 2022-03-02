Россия послала ноту в МИД Румынии в связи с нарушениями прав российских граждан

Россия отправила ноту в МИД Румынии из-за нарушения прав российских граждан, внешнеполитическое ведомство страны обещало по возможности принимать меры. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

"Мы заявили, разумеется, протест румынским властям, послали соответствующую ноту в МИД Румынии, нас попросили снабдить их конкретными случаями нарушения прав российских граждан и обещали по возможности принимать меры, будем работать в этом направлении", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Кузьмин отметил, что в Румынии "относительно немного" российских граждан. "Мы им рекомендуем пользоваться какими-то маршрутами в обход вот этой конфликтной зоны, в нашем случае это Турция - через Стамбул или Сербия - через Белград, в то же время мы понимаем, что в условиях, когда румынские власти объявили о закрытии воздушного пространства, условия для эвакуации из Румынии, разумеется, осложнены в значительной степени", - добавил он.

Ряд банков, расположенных в Румынии, отказывают гражданам России в обслуживании, ссылаясь на наличие у них российского паспорта, заявил Кузьмин.

"Обстановка у нас тоже довольно напряженная, как и в большинстве стран Евросоюза и НАТО, мы в этом плане в лице нашей страны пребывания имеем дело со страной - активистом НАТО и Евросоюза. Имели уже место случаи неоднократные, когда российским гражданам, которые находятся здесь на ПМЖ, например, отказывали в банковском обслуживании - банки "Райффайзен", "Трансильвания", BRD. При этом часто в качестве причины такого поведения банка говорили: "Наличие российского паспорта", - сообщил дипломат.

"Правда есть и прецеденты более позитивного характера, когда в ответ на настоятельные просьбы разъяснить, в чем же дело, ряду клиентов просто позволили написать заявление и разблокировали их счета", - добавил он.

Дипломат также рассказал о случае на границе. "К сожалению, есть более сложные вопросы, но, к счастью, они не очень многочисленные: например, семья российских граждан возвращалась из Херсонской области с похорон родственника, и на пограничном пункте пропуска представитель румынских властей заявил, что президентом Румынии якобы издан указ о том, что имущество российских граждан, в частности автомобиль, подлежит изъятию, - сказал посол. - Удалось объяснить явно зарвавшемуся товарищу, что таких полномочий президент Румынии не давал. Ничего подобного в официальном плане мы не слышали, хотя мы знаем, что в мутной воде многие любят половить рыбку и воспользоваться случаем, чтобы от этого получить некие дивиденды или преимущества".

