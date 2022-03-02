ВОЗ призвала обеспечить гуманитарный доступ на Украину

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказался за срочное открытие гуманитарного коридора в Киеве для оказания помощи нуждающимся жителям. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду на брифинге в Женеве.

"Существует срочная необходимость в установлении коридора для обеспечения безопасного и постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для нуждающихся людей", - сказал он.

Гендиректор пояснил, что до нынешнего конфликта на Украине ВОЗ направила медицинские материалы в 23 больницы. Вместе с тем запасы, которые были складированы в Киеве, сейчас недоступны.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ направит в четверг в Польшу 36 тонн различных материалов. Это поможет оказать помощь в лечении травм и проведении хирургических операций у 1000 пациентов. Доставленный груз даст возможность обеспечить нужды 150 тысяч человек.

Глава ВОЗ сообщил, что организация выделила 5,2 млн долларов из чрезвычайного фонда.

"На ближайшие три месяца нам требуется 45 млн долларов для Украины и 12,5 млн долларов для поддержки соседних стран в лечении беженцев", - сказал он.

Гендиректор отметил, что ВОЗ глубоко обеспокоена сообщениями об атаках на объекты здравоохранения и медицинских работников. Поступило несколько неподтвержденных сообщений и один подтвержденный инцидент на прошлой неделе, когда больница была обстреляна из тяжелой артиллерии. Это привело к гибели четырех человек и ранению десяти, включая шестерых работников здравоохранения. Гебрейесус обратил внимание также на острую нехватку кислорода для больниц, поскольку сейчас закрыты по меньшей мере три предприятия по его производству. ВОЗ в настоящее время ищет возможности для доставки кислорода из соседних стран.

Обеспечение доступа на Украину является приоритетом организации, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Нам необходим гуманитарный доступ, периоды перемирия, чтобы мы могли перемещать пациентов и транспортировать медицинские товары", - подчеркнул Райан.

По его мнению, в ближайшие дни выполнить эту задачу будет тяжело.