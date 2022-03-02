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Вице-премьер рассказал об ожидаемых выгодах в случае запуска железной дороги Ерасх- Джульфа-Мегри-Горадиз

Вице-премьер рассказал об ожидаемых выгодах в случае запуска железной дороги Ерасх- Джульфа-Мегри-Горадиз

Вице-премьер Мгер Григорян уверен, что запуск железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз будет иметь положительные результаты и будет выгодным для страны. Как сообщает Арменпресс, Мгер Григорян отметил, что восстановление железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз будет стоить 226-230 млн долларов, продолжительность строительства составит до 36 месяцев.

«Если мы посмотрим на налоговые поступления ЮКЖД, то они составляют около 4,7 млрд драмов в год. Если учесть, что в случае разблокировки грузопотоки увеличатся как минимум вдвое, даже за счет внутреннего потенциала, то мы будем иметь рост доходности на не менее 5%, что неплохо.

Это позволяет перейти к следующему этапу и провести более глубокие расчеты, в результате которых, конечно же, цифры будут скорректированы. Но у меня есть абсолютная уверенность, что с точки зрения рентабельности этой инициативы мы получим больше положительных данных, мы увидим лучшую рентабельность», - подчеркнул Григорян.


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