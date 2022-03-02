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Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинской

Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинской

Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинскими представителями. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство БелТА, не раскрывая подробностей.

Согласно ранее распространенной информации, второй раунд консультаций пройдет в районе Беловежской пущи в Брестской области Белоруссии.

28 февраля в Гомельской области прошел первый раунд российско-украинских переговоров, встреча продлилась пять часов.


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