Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинской

Российская делегация выехала к месту встречи на переговоры с украинскими представителями. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство БелТА, не раскрывая подробностей.

Согласно ранее распространенной информации, второй раунд консультаций пройдет в районе Беловежской пущи в Брестской области Белоруссии.

28 февраля в Гомельской области прошел первый раунд российско-украинских переговоров, встреча продлилась пять часов.