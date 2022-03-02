Канцлер ФРГ Шольц исключает вмешательство сил НАТО в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) исключает военное вмешательство НАТО в войну между Россией и Украиной, сообщает Арменпресс со ссылкой на DW.

"Мы не будем предпринимать военного вмешательства", - заявил политик в среду, 2 марта, после встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Иерусалиме. "В данной ситуации это было бы неправильно", - добавил Шольц.

По словам главы правительства Германии, сейчас речь идет об очень опасной ситуации, поскольку в конфликт вовлечена одна из ядерных держав. По мнению Шольца, в сложившихся обстоятельствах Запад "занял верную позицию между последовательностью и необходимой осторожностью". США также уже неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять военное вмешательство в войну России против Украины.

Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить военные действия против Украины. При этом он приветствовал сам факт переговоров между сторонами конфликта, даже учитывая, что их первый раунд не принес ощутимых результатов.