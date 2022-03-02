В гибридном режиме 2 марта состоялась встреча Руководящего комитета Плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 годы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, с приветственными речами выступили заместитель министра иностранных дел Республики Армения Паруйр Ованнисян и директор офиса генерального директора Совета Европы Верена Тейлор. В обсуждениях приняли участие высокопоставленные представители участвующих в Плане действий ведомств Армении и секретариата Совета Европы, а также лица, ответственные за их реализацию в офисе СЕ в Армении.

Заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян коснулся прошедшего после предыдущего заседания Руководящего комитета периода, коснулся гуманитарных проблемах, возникших в результате 44-дневной войны в Арцахе, и подчеркнул важность обеспечения необходимых для полной реализации основных и свобод прав населения Арцаха и доступа к международной поддержке. В этой связи замглавы МИД упомянул заявления высокопоставленных представителей и различных органов Совета Европы о последствиях Арцахской войны с точки зрения гуманитарного права и прав человека, а также принятую ПАСЕ в сентябре 2021 г. резолюция и Меморандум комиссара СЕ по правам человека от ноября 2021 г.

Коснувшись реализации Плана действий, Паруйр Ованнисян подчеркнул, что его успешная реализация имеет большое значение для укрепления демократических институтов в Армении.

В ходе встречи были представлены результаты программ, реализованных совместно с Советом Европы в области защиты и продвижения прав человека, верховенства права и демократического управления. Армянская сторона подтвердила готовность продолжать тесное сотрудничество в реализации Плана действий. Затем состоялся обмен мнениями о проектах, которые должны быть включены в План действий Армения-СЕ 2023-2026 гг.