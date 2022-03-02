Решение об участии в дипломатическом форуме в Анталье пока не принято: глава МИД Армении

Решение об участии в дипломатическом форуме в Анталье пока не принято. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Надеюсь, вы согласитесь, что в мире, позвольте сказать, события развиваются очень быстро, меняются каждый день, каждую секунду. И, по сути, даже те события, которые раньше казались кратковременными, теперь стали довольно продолжительными. Когда подойдут сроки, мы примем решение», - сказал Мирзоян.