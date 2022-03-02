Азиатские индексы - 02-03-22
ТОКИО, 2 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.68% и составил 26393.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.96% и составил 1859.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.13% и составил 3484.19 пункта, а HANG SENG снизился на 1.84% и составил 22343.92 пункта.
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