Азиатские индексы - 02-03-22

ТОКИО, 2 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.68% и составил 26393.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.96% и составил 1859.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.13% и составил 3484.19 пункта, а HANG SENG снизился на 1.84% и составил 22343.92 пункта.