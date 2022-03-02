Обсуждения в рамках второй встречи спецпредставителей Армении и Турции было более конкретным: глава МИД

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян положительно оценивает состоявшуюся в Женеве вторую встречу спецпредставителей Армении и Турции.

«Вторую встречу представителей Армении и Турции оцениваю как позитивную. Все можно прочитать все в заявлении, сделанном представителями. Стороны подтвердили, что процесс происходит без предварительных условий, что конечным результатом процесса является нормализация отношений, и, конечно же, открытие армяно-турецкой границы», - как сообщает Арменпресс, сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в НС.

Министр иностранных дел отметил, что во время второй встречи дискуссия была гораздо более конкретной, чем во время первой.

«В то же время, я думаю, все мы понимаем, что трудно ожидать очень ощутимых результатов даже от второй встречи, процесса, который должен обеспечить решение вековых, многолетних проблем», — заключил Мирзоян.