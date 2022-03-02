Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 840

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 840. Скончались 32 человека, передает Арменпресс.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 616 159 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 692 человека, а с начала пандемии – 1 517 856. Скончались 16 231.

За сутки сделано 20 075 тестов, в том числе 14 438 на антиген и 5 637 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 19,13%, за последние 14 дней – 24,39%, за последние семь дней – 19,67%.

К этому времени сделано 2 822 060 прививок, в том числе за последние сутки 992.

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 3 424 пациента.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.