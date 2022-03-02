"Северсталь" прекратила поставки продукции в ЕС из-за санкций

Компания "Северсталь" больше не может осуществлять поставки продукции в Евросоюз после санкций, введенных в отношении ее основного владельца Алексея Мордашова, сообщила компания. Санкции ЕС были введены на фоне военной операции России на Украине, передает Арменпресс.

"Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки", - говорится в сообщении "Северстали".

"С учетом того, что у "Северстали" самые низкие в мире производственные затраты, мы уверены, что это позволит сохранить загрузку мощностей, - сообщил сталелитейщик. - Финансовое положение компании прочное, а уровень долга низкий".

Ранее источник ТАСС, близкий к компании, рассказал, что отгрузки приостановлены как в адрес компаний, так и трейдеров. Контрагенты "Северстали" в ЕС теперь по закону не имеют права приобретать продукцию компании, пояснял собеседник агентства. Перенаправление продукции возможно на рынки Ближнего Востока, Азии и Южной Америки, уточнял он.