ВОЗ: с начала года от ковида каждую неделю умирают в среднем более 60 тыс. человек

Пандемия далека от завершения: с начала года в среднем более 60 тыс. человек умирают каждую неделю от ковида. Эти данные привел генеральный директор Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая с лекцией в Кембриджском университете. Как передает Арменпресс, ее текст опубликовала в среду в Женеве пресс-служба ВОЗ.

"Глобальная реальность состоит в том, что эта пандемия далека от завершения", - сказал глава ВОЗ, добавив, что "мир остается в ее тисках". "С начала 2022 года каждую неделю умирали в среднем более 60 тыс. человек", - отметил он.

Гебрейесус обратил внимание на угрозу появления нового варианта коронавируса, который будет "более заразным, более опасным и менее восприимчивым к вакцинам". По словам главы ВОЗ, в мире не удалось на равноправной основе распределить "инструменты борьбы с вирусом", что "продлило пандемию".

По состоянию на 1 марта в ВОЗ поступили сведения о 435 626 514 инфицированных и 5 952 215 умерших в мире с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 200 287, летальных исходов - на 7 082.