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Евросоюз вывел российские банки, попавшие под санкции, из системы SWIFT

Евросоюз вывел российские банки, попавшие под санкции, из системы SWIFT

Согласно решению, принятому Евросоюзом, ряд российских банков, в частности, банки ВТБ, «Россия», «Открытие», «ВЭБ.РФ», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк», отключены от системы SWIFT - Всемирной межбанковской финансовой телекоммуникационной организации.

24 февраля после начала военных действий российских Вооруженных сил на территории Украины руководители США, Канады и европейских стран приняли новый пакет санкций против России, в котором содержался и пункт об отключении российских банков от системы SWIFT.
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