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Министр промышленности, месторождений и торговли Ирана посетит Ереван

Министр промышленности, месторождений и торговли Ирана посетит Ереван

Министр промышленности, месторождений и торговли Исламской Республики Иран Реза Фатеми Амин 3 марта посетит Ереван, чтобы обсудить расширение торговых отношений между двумя странами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Mehrnews».

В связи с этим, в Армению для участия во встрече, посвященной торговым и инвестиционным возможностям, прибыла делегация иранских бизнесменов.

В составе делегации компании, работающие в сфере производства продуктов питания, мебели, промышленного оборудования и здравоохранения.
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