Ношение масок уже не обязательно

Эпидемиологическая ситуация в Республике Армения в связи с заболеваемостью COVID-19 оценивается как стабильная. С учетом изменения ситуации Министерство здравоохранения инициировало ослабление ограничений. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения РА сообщает, что снято обязательное требование ношения масок в закрытых помещениях, за исключением организаций, оказывающих медицинскую помощь. Во всех остальных закрытых помещениях рекомендуется носить маску, меняя ее каждые 3-4 часа, по мере необходимости. Изменение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

За последние 14 дней зарегистрировано 11 775 случаев заболевания, что на 69% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 459 случаев). Доля положительных результатов тестов за последние 14 дней составила 18,1% вместо прежних 37,9%.

Решения Минздрава об ограничениях основываются на эпидемиологической ситуации, и в связи с этим могут быть пересмотрены.