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Второй этап российско-украинских переговоров состоится вечером 2 марта

Второй этап российско-украинских переговоров состоится вечером 2 марта

Второй этап российско-украинских переговоров состоится вечером 2 марта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил советник руководителя Аппарата президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, состав делегаций будет прежним.
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