Постпреды ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Постоянные представители стран ЕС одобрили новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, они затронут ряд чиновников и отраслей промышленности. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter французского представительства в ЕС.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС ("Корепер") согласовал новые санкции против белорусских чиновников и военных, участвовавших в российской агрессии против Украины, ряда секторов белорусской экономики, в частности деревообрабатывающего, металлургического и калийного", - говорится в заявлении.

По данным агентства Reuters, санкции предполагают запрет всего экспорта белорусских товаров в ЕС и отключение республики от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, санкции также будут направлены против бизнесменов Белоруссии.