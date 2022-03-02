Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Постоянные представители стран ЕС одобрили новые ограничительные меры в отношении Белоруссии, они затронут ряд чиновников и отраслей промышленности. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter французского представительства в ЕС.

"Комитет постоянных представителей стран ЕС ("Корепер") согласовал новые санкции против белорусских чиновников и военных, участвовавших в российской агрессии против Украины, ряда секторов белорусской экономики, в частности деревообрабатывающего, металлургического и калийного", - говорится в заявлении.

По данным агентства Reuters, санкции предполагают запрет всего экспорта белорусских товаров в ЕС и отключение республики от международной системы межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, санкции также будут направлены против бизнесменов Белоруссии.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]