Мэрия Тбилиси профинансирует проекты молодых предпринимателей
Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования социальных проектов молодых предпринимателей, как передает Арменпресс, об этом заявил мэр столицы Каха Кахадзе на заседании городского правительства.
По его словам, в рамках программы будут профинансированы проекты, имеющие социальную миссию, а также создание продукции и услуг, в процессе реализации которых будет трудоустроена молодежь и основными потребителями которых будут они.
"Будут профинансированы проекты, имеющих социальную миссию с целью создания и развития малых предприятий, лаббов, творческих студий, мастерских, хостелов, кафе-баров, учебных и развлекательно-рекреационных центров", – заявил Каладзе.
По словам мэра, максимальный лимит финансирования одного проекта будет составлять 30 тысяч лари (около 9,6 тысячи долларов).
"В рамках проекта возможно финансирование оборудования, техники, разных материально-технических средств и материалов, а также разных услуг и операционных расходов, необходимых для реализации проекта", – заявил Каладзе.
По его словам, форма проектной заявки будет размещен на официальном сайте с 10 марта. Заявки будут приниматься до 30 марта включительно как в мэрии, так и в электронном виде на сайте.
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