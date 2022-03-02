В медицинских учреждениях Гегаркуникской области в феврале родились 79 детей

В феврале 2022 года в медицинских учреждениях Гегаркуникской области, оказывающих родовспоможение, родились 79 детей - 44 мальчика и 35 девочек.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении здравоохранения и социального обеспечения Гегаркуникской области, в Мартунинском родильном доме родилось 30 детей, в Севанском медицинском центре - 18 детей, в Гаварском медицинском центре и в Севанской больнице - 15 детей, в Чамбаракском медицинском центре - 1 ребенок. 4 рождения зарегистрировано в семьях, перемещенных из Арцаха в Гегаркуник в результате войны 2020 года.

По сравнению с февралем 2021 года количество рождений, зарегистрированных в медицинских учреждениях Гегаркуникской области в феврале 2022 года, уменьшилось на 78, почти вдвое.

Хосров Хлгатян