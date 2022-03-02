Уровень воды озера Севан по сравнению с показателем на 1 марта прошлого года снизился на 16 см. Как сообщили «Арменпресс» в службе «Армгидромет» МЧС РА, по состоянию на 1 марта 2022 года, уровень воды озера Севан находился на отметке 1 900 метров 39 сантиметров над уровнем моря. Показатель на 1 марта прошлого года был на уровне 1 900 метров 55 сантиметров.

Согласно данным из того же источника, за первые два месяца 2022 года по тоннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило 12 миллионов 850 000 кубометров воды, включая и подземные стоки. Реки, впадающие в озеро Севан, еще находятся в стадии зимней межени.

Хосров Хлгатян