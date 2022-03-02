ЕС предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку

Евросоюз обязуется принимать украинских беженцев на фоне военной операции РФ и предоставить украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержу. Как передает Арменпресс, об этом в среду заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в аэропорту в Жешуве.

"Конечно, нынешняя ситуация крайне болезненная, сложная для украинцев, и мы как никогда должны быть вместе с украинцами. Мы должны приветствовать их, мы их примем, мы обеспечим достоинство украинского народа, и мы приложим все возможные усилия, чтобы оказать поддержку Украине: политическую, финансовую и гуманитарную. Это наш политический и моральный долг", - заявил глава Евросовета.

Ранее Еврокомиссия заявила об активации специального механизма защиты для принятия беженцев с Украины.