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В Национальном собрании Армении началось голосование за кандидата на пост президента

В Национальном собрании Армении началось голосование за кандидата на пост президента

В Национальном собрании Армении началось голосование за кандидата на пост президента. Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии НС Нарек Бабаян сообщил, что голосование продлится до 16:00.

На пост президента Армении правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Ваагна Хачатряна.

Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» приняли решение не выдвигать своего кандидата, чтобы никоим образом не участвовать в президентских выборах.
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