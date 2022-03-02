В Национальном собрании Армении началось голосование за кандидата на пост президента
15:12, 2 Март, 2022
В Национальном собрании Армении началось голосование за кандидата на пост президента. Как сообщает «Арменпресс», председатель счетной комиссии НС Нарек Бабаян сообщил, что голосование продлится до 16:00.
На пост президента Армении правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Ваагна Хачатряна.Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» приняли решение не выдвигать своего кандидата, чтобы никоим образом не участвовать в президентских выборах.
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